"Закінчил деканат з малиновим дипломом": російського бійця висміяли в соцмережах

Скандальний російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко жорстко зганьбився під час інтерв'ю. Він назвав себе деканом.

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Відповідаючи на питання про свою освіту, 39-річний спортсмен сказав:

" Я закінчив деканат на нафтовика. У мене дві вищі освіти – економічна та нафтова. Я декан. Що стосується економіки, то це економіка і управління на підприємстві в міському господарстві".

Чим відразу ж викликав глузування в соцмережах. "Нічого, закінчить магістратуру – стане магістратом", "Терміново в депутати", "Закінчив деканат, круто. З малиновим дипломом?" – коментарі в соцмережах.

На рахунку Ємельяненка в ММА 28 перемог, вісім поразок і одна нічия. У травні 2015 року суд засудив Ємельяненка до 4,5 року ув'язнення за вчинення насильницьких дій сексуального характеру, в листопаді 2016 року він звільнився умовно-достроково.

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Весною 2019 року Ємельяненко намагався сховатися від евакуаторників, які хотіли прибрати його машину. В результаті цього спортсмен потрапив в ДТП і розбив два автомобілі. Потім він замкнувся в машині і відмовлявся виходити. Поліцейським довелося діставати його з автомобіля силою. Спортсмен знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

А в минулому році в соцмережах з'явилося відео, на якому Олександр Ємельяненко з підтримкою двох людей насилу пересувається в аеропорту. Відео знято в Сочі на наступний день після бою з Магомедом Ісмаїлова на турнірі зі змішаних єдиноборств ACA 107. У головному поєдинку шоу Ісмаїлов переміг Ємельяненка технічним нокаутом в третьому раунді після того, як бив свого більш важкого суперника весь бій.

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