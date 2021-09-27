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Шахтар --
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ПСЖ --
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Порту --
Ліверпуль --
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Манчестер Юнайтед --
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Лілль --
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"Інтер вже не топ-клуб". Зірка Шахтаря зробив прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 вересня, 17:43
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У вівторок, 28 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський" донецький Шахтар зіграє матч Ліги чемпіонів проти міланського Інтера
Андрій Воробей зробив прогноз на матч з Інтером
Андрій Воробей зробив прогноз на матч з Інтером / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-форвард збірної України і донецького Шахтаря Андрій Воробей в інтерв'ю сайту Terrikon.com поділився своїми очікуваннями від поєдинку Ліги чемпіонів проти команди Сімоне Індзагі.

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"Поразка від Шерифа була прикрою. Не думаю, що за короткий строк футболісти Шахтаря зможуть як слід відновити сили. Після Шерифа були матчі в чемпіонаті та Суперкубок з Динамо. Ігровий графік дуже насичений. Матч з Динамо був теж важким, але хочеться вірити, що командний дух зараз на хорошому рівні. Перемога над Динамо завжди надає додаткової енергії.

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Так Траоре відкрив рахунок
Так Траоре відкрив рахунок / Фото: REUTERS

Інтер – дуже сильний клуб, з ним буде дуже важко. Але ми віримо і сподіваємося, що все буде добре.

Що стосується Де Дзербі, справа навіть не в тому, італієць він чи українець. У нього стоять завдання, і він працює в клубі. Йому завжди потрібно досягати тільки найвищих цілей. Для нього будь-яка гра має велике значення, не важливо, хто в суперниках – Верес Рівне або Інтер.

Роберто Де Дзербі виграв перший трофей з донецьким Шахтарем
Роберто Де Дзербі виграв перший трофей з донецьким Шахтарем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Інтер, з яким грали рік тому, при Конте був топ-клубом. З ними дуже складно було грати. Якщо говорити нинішній команді, то у них непогані результати в Італії. У грі з Реалом вони повністю домінували, але пропустили наприкінці і програли. Цей Інтер теж досить сильний, у них великі амбіції. Це буде хороша гра"- сказав Андрій Воробей.

Матч Ліги чемпіонів Інтер – Реал
Матч Ліги чемпіонів Інтер – Реал / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що 28 вересня на НСК "Олімпійський" відбудеться матч 2-го туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

Свій стартовий поєдинок у груповому раунді Шахтар програв на виїзді тираспільському Шерифу з рахунком 0:2. А команда Сімоне Індзагі в домашньому матчі поступилася Реалу 0:1.

Турнірна таблиця групи D Ліги чемпіонів

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Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Інтер Інтер Інт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Шахтар Шахтар Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

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Десна
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16
7
Дніпро-1
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13:12
16
8
Верес
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9:12
11
9
Металіст 1925
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10
10
Рух
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8
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