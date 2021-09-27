"Інтер вже не топ-клуб". Зірка Шахтаря зробив прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Екс-форвард збірної України і донецького Шахтаря Андрій Воробей в інтерв'ю сайту Terrikon.com поділився своїми очікуваннями від поєдинку Ліги чемпіонів проти команди Сімоне Індзагі.

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"Поразка від Шерифа була прикрою. Не думаю, що за короткий строк футболісти Шахтаря зможуть як слід відновити сили. Після Шерифа були матчі в чемпіонаті та Суперкубок з Динамо. Ігровий графік дуже насичений. Матч з Динамо був теж важким, але хочеться вірити, що командний дух зараз на хорошому рівні. Перемога над Динамо завжди надає додаткової енергії .

Інтер – дуже сильний клуб, з ним буде дуже важко. Але ми віримо і сподіваємося, що все буде добре.

Що стосується Де Дзербі, справа навіть не в тому, італієць він чи українець. У нього стоять завдання, і він працює в клубі. Йому завжди потрібно досягати тільки найвищих цілей. Для нього будь-яка гра має велике значення, не важливо, хто в суперниках – Верес Рівне або Інтер.