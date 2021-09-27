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Интер --
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Спортинг --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
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"Интер уже не топ-клуб". Звезда Шахтера сделал прогноз на поединок Лиги чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 сентября, 17:43
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Во вторник, 28 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" донецкий Шахтер сыграет матч Лиги чемпионов против миланского Интера
Андрей Воробей сделал прогноз на матч с Интером
Андрей Воробей сделал прогноз на матч с Интером / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Воробей в интервью сайту Terrikon.com поделился своими ожиданиями от поединка Лиги чемпионов против команды Симоне Индзаги.

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"Поражение от Шерифа было обидным. Не думаю, что за короткий срок футболисты Шахтера смогут как следует восстановить силы. После Шерифа были матчи в чемпионате и Суперкубок с Динамо. Игровой график очень насыщенный. Матч с Динамо был тоже тяжелым, но хочется верить, что командный дух сейчас на хорошем уровне. Победа над Динамо всегда придает дополнительной энергии.

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Так Траоре открыл счет
Так Траоре открыл счет / Фото: REUTERS

Интер – очень сильный клуб, с ним будет очень трудно. Но мы верим и надеемся, что все будет хорошо.

Что касается Де Дзерби, дело даже не в том, итальянец он или украинец. У него стоят задачи, и он работает в клубе. Ему всегда нужно достигать только высоких целей. Для него любая игра имеет большое значение, не важно, кто в соперниках – Верес Ровно или Интер.

Роберто Де Дзерби выиграл первый трофей с донецким Шахтером
Роберто Де Дзерби выиграл первый трофей с донецким Шахтером / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Интер, с которым играли год назад, при Конте был топ-клубом. С ними очень сложно было играть. Если говорить нынешней команде, то у них неплохие результаты в Италии. В игре с Реалом они полностью доминировали, но пропустили в конце и проиграли. Этот Интер тоже достаточно сильный, у них большие амбиции. Это будет хорошая игра" – сказал Андрей Воробей.

Матч Лиги чемпионов Интер – Реал
Матч Лиги чемпионов Интер – Реал / Фото: Reuters

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Напомним, что 28 сентября на НСК "Олимпийский" состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов против миланского Интера.

Свой стартовый поединок в групповом раунде Шахтер проиграл на выезде тираспольскому Шерифу со счетом 0:2. А команда Симоне Индзаги в домашнем матче уступила Реалу 0:1.

Турнирная таблица группы D Лиги чемпионов

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1
0
0
2
0
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3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
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Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
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Интер Интер Инт
1
0
0
1
0
1
-1
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Забитые 0
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