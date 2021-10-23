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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Розгром по-київськи: Сокіл обіграв фаворита Континентального кубка

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 жовтня, 22:30
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Київський Сокіл здобув перемогу в матчі Континентального кубка. У другому турі групового турніру кияни обіграли Ференцварош
Київський Сокіл здобув перемогу в Континентальному кубку
Київський Сокіл здобув перемогу в Континентальному кубку / Фото: uhl.com.ua

У суботу, 23 жовтня, хокейний клуб Сокіл зіграв другий матч в груповому турнірі Континентального кубка.

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Віцечемпіону України вдалося здобути першу перемогу в єврокубковому матчі, після повернення на міжнародну арену. Суперником киян був чемпіон Угорщини та лідер групи Ференцварош.

Перший період був за українськими хокеїстами, які двічі вразили ворота угорської команди.

У дебюті другого періоду Ференцварош зумів скоротити розрив у рахунку до мінімального – 2:1.

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Але в третьому періоді дубль Антона Рубана приніс перемогу українській команді – 4:1 .

Континентальний кубок IIHF. Другий раунд. Група С

Ференцварош – Сокіл 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

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Шайби: 2:12 Васильєв (Німенко) – 0:1, 16:13 Коржелецкій (Лєтов, Симчук) – 0:2, 22:30 Нагь (Фаул, Павук) – 1:2, 51:18 Рубан (Хайрулли) – 1:3, 59:40 Рубан – 1:4

Нагадаємо, що в першому матчі підопічні Шафаренка поступилися латвійській Олімпії 1:4.

Після двох турів Сокіл набрав три очки і займає третє місце в турнірній таблиці. До наступного раунду турніру виходить тільки переможець групи.

Свій наступний поєдинок київська команда проведе в неділю, 24 жовтня, проти естонського Тарту Валк.

Дивіться огляд матчу Ференцварош – Сокіл.

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9
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