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Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
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6 ноября 00:00
Александрия --
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Разгром по-киевски: Сокол обыграл фаворита Континентального кубка

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 октября, 22:30
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Киевский Сокол одержал победу в матче Континентального кубка. Во втором туре группового турнира киевляне обыграли Ференцварош
Киевский Сокол одержал победу в Континентальном кубке
Киевский Сокол одержал победу в Континентальном кубке / Фото: uhl.com.ua

В субботу, 23 октября, хоккейный клуб Сокол сыграл второй матч в групповом турнире Континентального кубка.

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Вице-чемпиону Украины удалось одержать первую победу в еврокубковом матче, после возвращения на международную арену. Соперником киевлян был чемпион Венгрии и лидер группы Ференцварош.

Первый период был за украинскими хоккеистами, которые дважды поразили ворота венгерской команды.

В дебюте второго периода Ференцварош сумел сократить разрыв в счете до минимального – 2:1.

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Но в третьем периоде дубль Антона Рубана принес победу украинской команде – 4:1.

Континентальний кубок IIHF. Второй раунд. Группа С

Ференцварош – Сокол 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

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Шайбы: 02:12 Васильев (Нименко) – 0:1, 16:13 Коржелецкий (Летов, Симчук) – 0:2, 22:30 Нагь (Фаули, Павук) – 1:2, 51:18 Рубан (Хайруллов) – 1:3, 59:40 Рубан – 1:4

Напомним, что в первом матче подопечные Шафаренко уступили латвийской Олимпии 1:4.

После двух туров Сокол набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. В следующий раунд турнира выходит только победитель группы.

Свой следующий поединок киевская команда проведет в воскресенье, 24 октября, против эстонского Тарту Валк.

Смотрите обзор матча Ференцварош – Сокол.

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29
3
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12
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24
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Днепр-1
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16:12
22
5
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11
23:15
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6
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12
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7
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8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
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11
12
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11
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8
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