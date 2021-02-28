Гонка Формули-Е в Саудівській Аравії піддалася ракетному удару. Цілилися в наслідного принца

Саудівська Аравія піддалася ракетному удару і атаці з безпілотників під час проведення етапу Формули-Е в Дірро. У цьому звинувачують підтримуваних Іраном повстанців. Ракета, імовірно випущена єменської повстанською групою хусит, була перехоплена над Ер-Ріяд.

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Також повідомлялося про збиті безпілотних літальних апаратах, начинених вибухівкою, над саудівськими містами Джазан і Хаміс-Мушаіт недалеко від кордону з Єменом. Повідомлень про жертви або пошкодженнях в результаті атак поки немає, інформує express.co.uk. Хоча вже з'явилися фото уламків ракети, які впали на житловий будинок в Ер-Ріяді.



Фото: Saudi Press Agency / Handout via REUTERS

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В Twitter Sierra Alpha повідомили, що ціллю повстанців був наслідний принц Мухаммед бін Салман, який відвідав гонки. Втім, вони не виключають що атака була покликана нанести серйозні втрати серед цивільного населення.



Мухаммед бін Салман. Фото: REUTERS

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