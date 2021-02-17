"Шахтар" полетів до Ізраїлю на матч Ліги Європи: на кого розраховує Каштру

Донецький "Шахтар" полетів до Ізраїлю на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Маккабі" з Тель-Авіва. Поєдинок пройде в четвер, 8 лютого, на стадіоні "Блумфілд" і почнеться о 22:00 за київським часом.

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Наставник "гірників" Луїш Каштру взяв з собою 23 гравців, повідомляється в Twitter клубу:

Воротарі: Пятов, Гриценко, Трубін

Захисники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корнієнко, Матвієнко, Віта, Бондар

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Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо

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О 17:20 відбудеться прес-конференція Луїша Каштру і Манора Соломона, а на 18:00 у "гірників" заплановано тренування в Тель-Авіві. Відзначимо, що після морозного Києва Ізраїль здасться донецьким футболістам курортом, адже там зараз 11 градусів тепла, хоч і дощ. А в день матчу синоптики обіцяють 15 градусів.

Дивіться, як "Шахтар" розпочав другу половину сезону:

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