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"Шахтер" улетел в Израиль на матч Лиги Европы: на кого рассчитывает Каштру

17 февраля, 11:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

В делегацию донецкого клуба вошли 23 игрока

Донецкий "Шахтер" улетел в Израиль на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива. Поединок пройдет в четверг, 8 февраля, на стадионе "Блумфилд" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Наставник "горняков" Луиш Каштру взял с собой 23 игроков, сообщается в Twitter клуба:

Вратари: Пятов, Гриценко, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь

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Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо

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В 17:20 состоится пресс-конференция Луиша Каштру и Манора Соломона, а на 18:00 у "горняков" запланирована тренировка в Тель-Авиве. Отметим, что после морозного Киева Израиль покажется донецким футболистам курортом, ведь там сейчас 11 градусов тепла, хоть и дождь. А в день матча синоптики обещают 15 градусов.

Смотрите, как "Шахтер" начал вторую половину сезона:

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Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив

Источник: Сегодня|Спорт

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