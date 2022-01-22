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"Приборкувач змій" з команди Бекхема впіймав рептилію на тренувальній базі (відео)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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22 січня, 14:16
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Під час передсезонного тренування футболіст Інтер Майамі впіймав голими руками змію, чим вразив уболівальників команди
Брек Ши піймав змію під час тренування
Брек Ши піймав змію під час тренування / Фото: Колаж: Сьогодні

Інцидент стався на базі команди MLS Інтер Майамі у Форт-Лодердейлі, коли у гості до футболістів заповзла змія.

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Дізнавшись, що біля тренувального поля повзає рептилія, футболіст команди Брек Ши побіг рятувати становище.

31-річний американець спритно схопив змію голими руками і неквапливо відніс її до огорожі. Потім Ши кинув непрохану гостю у сміттєвий бак, щоб співробітник бази відніс її до безпечного місця.

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"Я виріс серед домашніх змій, ящірок та інших вихованців. Мені це подобається.

Більшість людей їх бояться, але вони досить милі. Усі казали: "Обережно, там змія!" Але я просто хотів її побачити", – сказав Брек Ши.

Півзахисник Брек Ши у своїй ігровій кар'єрі виступав за клуби MLS Даллас, Орландо Сіті, Атланта Юнайтед. Був у американця і досвід виступів в англійському Прем'єр-лізі за Сток Сіті.

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Зараз Брек Ши виступає за клуб Інтер Майамі, який належить групі інвесторів Майамі Бекхем Юнайтед, яку очолює Девід Бекхем.

У складі збірної США "приборкувач змій" вигравав Золотий кубок КОНКАКАФ у 2013 році.

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