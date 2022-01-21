Уболівальники узяли в облогу будинок футболіста. Він не забив пенальті

Поліції довелося оточити будинок Кея Камари після того, як сотні фанатів вирішили розправитися з футболістом через фатальний промах на Кубку Африки

Камарі небезпечно повертатися додому / Фото: Колаж: Сьогодні

На 85-й хвилині Кей Камара не забив пенальті у ворота Екваторіальної Гвінеї. Поразка 0:1 коштувала команді Сьєрра-Леоне місце у плей-офф Кубка Африки.

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Одразу після матчу вболівальники Сьєрра-Леоне вирушили до будинку футболіста у Фрітауні. Вони чекають на гравця і прагнуть розправи. Поліції довелося оточити житло Камари, щоб не допустити кровопролиття.

Поліція є сучасним захистом дому з Kei Kamara в Freetown, Sierra Leone. Fans are angry after he missed a penalty today in #TeamSierraLeone defeat to #TeamEquatorialGuinea . Angry fans переміщалися з attack his house. pic.twitter.com/Wu8prNSOwK - T. Kla Wesley Jr. (@WesleyKla) January 20, 2022

У плей-офф із групи Е пройшли Кот-д'Івуар та Екваторіальна Гвінея. У рейтингу команд, які посіли третє місце, Сьєрра-Леоне посіла передостанній рядок і також не потрапила до наступного раунду, повідомляє Євроспорт.

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