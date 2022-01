Уболівальники узяли в облогу будинок футболіста. Він не забив пенальті

На 85-й хвилині Кей Камара не забив пенальті у ворота Екваторіальної Гвінеї. Поразка 0:1 коштувала команді Сьєрра-Леоне місце у плей-офф Кубка Африки.

Читайте також: Футбол футболом, а війна за розкладом: дикий випадок на Кубку Африки

Одразу після матчу вболівальники Сьєрра-Леоне вирушили до будинку футболіста у Фрітауні. Вони чекають на гравця і прагнуть розправи. Поліції довелося оточити житло Камари, щоб не допустити кровопролиття.

Поліція є сучасним захистом дому з Kei Kamara в Freetown, Sierra Leone. Fans are angry after he missed a penalty today in #TeamSierraLeone defeat to #TeamEquatorialGuinea . Angry fans переміщалися з attack his house. pic.twitter.com/Wu8prNSOwK