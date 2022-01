"Повелитель змей" из команды Бекхэма поймал рептилию на тренировочной базе (видео)

Инцидент произошел на базе команды MLS Интер Майами в Форт-Лодердейле, когда в гости к футболистам заползла змея.

Читайте также: Болельщики взяли в осаду дом футболиста. Он не забил пенальти

Узнав, что возле тренировочного поля ползает рептилия, футболист команды Брек Ши побежал спасать положение.

31-летний американец ловко схватил змею голыми руками и неторопливо отнес ее к изгороди. Затем Ши бросил незваную гостью в мусорный бак, чтобы сотрудник базы отнес ее в безопасное место.

No way Brek Shea just caught David Ochoa pic.twitter.com/QxXF6nLID6