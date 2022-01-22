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"Повелитель змей" из команды Бекхэма поймал рептилию на тренировочной базе (видео)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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22 января, 14:16
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Во время предсезонной тренировки футболист Интер Майами поймал голыми руками змею, чем произвел впечатление на болельщиков команды
Брек Ши поймал змею во время тренировки
Брек Ши поймал змею во время тренировки / Фото: Коллаж: Сегодня

Инцидент произошел на базе команды MLS Интер Майами в Форт-Лодердейле, когда в гости к футболистам заползла змея.

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Узнав, что возле тренировочного поля ползает рептилия, футболист команды Брек Ши побежал спасать положение.

31-летний американец ловко схватил змею голыми руками и неторопливо отнес ее к изгороди. Затем Ши бросил незваную гостью в мусорный бак, чтобы сотрудник базы отнес ее в безопасное место.

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"Я вырос в окружении домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится.

Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: "Осторожно, там змея!" Но я просто хотел ее увидеть", — сказал Брек Ши.

Полузащитник Брек Ши в своей игровой карьере выступал за клубы MLS Даллас, Орландо Сити, Атланта Юнайтед. Был у американца и опыт выступлений в английской Премьер-леге за Сток Сити.

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Сейчас Брек Ши выступает за клуб Интер Майами, который принадлежит группе инвесторов Майами Бекхэм Юнайтед, возглавляемой Дэвидом Бекхэмом.

В составе сборной США "повелитель змей" выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ в 2013 году.

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