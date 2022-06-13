Відчиняємо двері до Європи. Як статус кандидата у члени ЄС допоможе українському футболу

Євроінтеграція України відкриє перед гравцями нові можливості у топ-лігах. Журналіст розповів усі переваги від рішення Єврокомісії

Гравці збірної України провели акцію "Embrace Ukraine"

Україна незабаром може отримати статус кандидата у члени Європейського Союзу . Очікується, що це рішення ухвалять наприкінці червня.

Цей статус може позитивно вплинути на українських футболістів, які планують будувати кар'єру в єврочемпіонатах. Якщо наша країна стане кандидатом у члени ЄС, гравці зможуть перестати вважатися "неєвропейцями". Докладніше про переваги для нашого футболу розповів журналіст Ігор Бурбас.

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"Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС принесе ефект і нашому футболу. Причому мегапозитивний! За ідеєю, це прискорить процедуру позбавлення українських гравців приставки "non-EU", на яких у деяких топ-чемпіонатах поширюються ліміти". Дуже часто це стає бар'єром і вимушеним заходом запрошувати менш талановитих, але з паспортом ЄС. В УАФ ще рік тому опрацьовували питання зняття з українців статусу легіонерів у єврочемпіонатах. Але тоді запустити це не вдалося. Зараз рішення Єврокомісії може спростити шлях до реалізації задуманого".

Україна у березні цього року офіційно розпочала євроінтеграційний процес. Усі лідери країн та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.