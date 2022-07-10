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Однокласник Шовковського загинув на фронті – реакція легенди Динамо (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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10 липня, 17:06
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Екс-воротар збірної України написав зворушливий пост про смерть свого давнього друга та партнера по Динамо, якого вбили під Бахмутом
Олександр Шовковський сумує через смерть Сергія Баланчука
Олександр Шовковський сумує через смерть Сергія Баланчука

Війна проти Росії максимально мобілізувала українських спортсменів навколо допомоги Батьківщині. Багато хто допомагає у гуманітарному чи фінансовому плані, інші ж беруть до рук зброю та йдуть захищати країну в лавах ЗСУ.

Вчора стало відомо про смерті Сергія Баланчука. Екс-гравець Динамо загинув у районі Бахмута під артилерійським обстрілом. Попри невдалу кар'єру, Сергій навчався в одному класі із легендою українського футболу Олександром Шовковським.

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Новина про смерть однокласника не залишила байдужим асистента головного тренера збірної України. Воротар присвятив другу зворушливий пост на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши кілька спільних фотографій.

Дуже жахлива звістка. Болюча... Безповоротна втрата... Сергій Баланчук! 47 років, загинув, захищаючи нашу країну у війні з підлими рашистами, що нічим не гидують. Загинув під ворожою артилерією під Бахмутом. Ми навчалися разом у одному класі.

Він був найкращим учнем серед усього нашого спеціалізованого футбольного класу та закінчив школу із золотою медаллю! Починали разом шлях у футболі. І до речі, він першим серед усіх нас потрапив після школи з Динамо-3 у дубль Динамо та закріпився у команді...

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Ми з ним разом прийшли до першої команди Динамо 18 грудня 1993 року, разом із Сергієм Федоровим. Можна розповісти багато, але скажу одне – він завжди професійно і відповідально ставився до всього, з чим мав справу. Він боронив нашу країну на нашій території!

Він виборював нашу незалежність, нашу Свободу, яку ми обираємо самі! Свобода – це не те, що вам можуть дати! Це те, що неможливо забрати! Ми боремося, віддаючи найцінніше, що у нас є – життя синів та дочок нашої України. Внутрішнє коло стискається, ми втрачаємо людей у цій війні.

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Тому нам конче необхідно посилювати зовнішнє коло підтримки з усього світу заради нашої якнайшвидшої перемоги над рашистами. Нам конче потрібна допомога для перемоги здорового глузду над бункерним маразмом, від якого вже весь цивілізований світ відвернувся! І ми обов'язково переможемо, бо Козацькому роду нема переводу!

А сьогодні я сумую. Я сумний тому, що наша Україна втратила одного зі своїх Захисників, батьки втратили Сина, сестра втратила Брата, а діти – Батька! Спочивай з миром! Земля тобі пухом! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ та Героям Слава! Все буде Україна! Але обов'язково – Смерть ворогам!

Також смерть Сергія Баланчука прокоментував і Владислав Ващук. Він також навчався в одному класі із Шовковським та загиблим воїном, навіть сидів із Героєм за однією партою.

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