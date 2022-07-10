Однокласник Шовковського загинув на фронті – реакція легенди Динамо (фото)

Війна проти Росії максимально мобілізувала українських спортсменів навколо допомоги Батьківщині. Багато хто допомагає у гуманітарному чи фінансовому плані, інші ж беруть до рук зброю та йдуть захищати країну в лавах ЗСУ.
Вчора стало відомо про смерті Сергія Баланчука. Екс-гравець Динамо загинув у районі Бахмута під артилерійським обстрілом. Попри невдалу кар'єру, Сергій навчався в одному класі із легендою українського футболу Олександром Шовковським.
Новина про смерть однокласника не залишила байдужим асистента головного тренера збірної України. Воротар присвятив другу зворушливий пост на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши кілька спільних фотографій.
Дуже жахлива звістка. Болюча... Безповоротна втрата... Сергій Баланчук! 47 років, загинув, захищаючи нашу країну у війні з підлими рашистами, що нічим не гидують. Загинув під ворожою артилерією під Бахмутом. Ми навчалися разом у одному класі.
Він був найкращим учнем серед усього нашого спеціалізованого футбольного класу та закінчив школу із золотою медаллю! Починали разом шлях у футболі. І до речі, він першим серед усіх нас потрапив після школи з Динамо-3 у дубль Динамо та закріпився у команді...
Ми з ним разом прийшли до першої команди Динамо 18 грудня 1993 року, разом із Сергієм Федоровим. Можна розповісти багато, але скажу одне – він завжди професійно і відповідально ставився до всього, з чим мав справу. Він боронив нашу країну на нашій території!
Він виборював нашу незалежність, нашу Свободу, яку ми обираємо самі! Свобода – це не те, що вам можуть дати! Це те, що неможливо забрати! Ми боремося, віддаючи найцінніше, що у нас є – життя синів та дочок нашої України. Внутрішнє коло стискається, ми втрачаємо людей у цій війні.
Тому нам конче необхідно посилювати зовнішнє коло підтримки з усього світу заради нашої якнайшвидшої перемоги над рашистами. Нам конче потрібна допомога для перемоги здорового глузду над бункерним маразмом, від якого вже весь цивілізований світ відвернувся! І ми обов'язково переможемо, бо Козацькому роду нема переводу!
А сьогодні я сумую. Я сумний тому, що наша Україна втратила одного зі своїх Захисників, батьки втратили Сина, сестра втратила Брата, а діти – Батька! Спочивай з миром! Земля тобі пухом! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ та Героям Слава! Все буде Україна! Але обов'язково – Смерть ворогам!
Також смерть Сергія Баланчука прокоментував і Владислав Ващук. Він також навчався в одному класі із Шовковським та загиблим воїном, навіть сидів із Героєм за однією партою.