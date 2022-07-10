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Герої не вмирають. Ващук розповів про загибель свого друга

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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10 липня, 16:28
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Екс-гравець збірної України та київського Динамо Владислав Ващук поділився спогадами про загиблого на фронті Сергія Баланчука
Сергій Баланчук - один із найкращих вихованців Динамо
Сергій Баланчук - один із найкращих вихованців Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора стало відомо про загибель колишнього футболіста київського Динамо та молодіжної збірної України Сергія Баланчука. На згадку про свого друга Владислав Ващук написав пост у соціальній мережі.

"Ми сиділи за однією партою. Він був круглим відмінником – для нашого динамівського футбольного спорткласу це було явище, і мені всі заздрили, думали що я вчуся добре тому що списую. Я не списував, варіанти були різні, але завжди вражався тому як швидко Серьога вирішує складні завдання і пише довгі твори.

Ми дружили так, як тільки можна було дружити в юності – коли знаєш, що друг з тобою, маєш рацію ти чи ні, добре тобі чи погано. Дружили вчотирьох. Банда. Решта прибивалася ненадовго, але не затримувалась.

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Ми разом грали в Динамо-3, разом переходили до Борисфена, разом поверталися до Динамо. Тільки я тоді потрапив до основного складу, а Серьога разом із Сергієм Федоровим та Санею Шовковським потрапили в дубль. Він був єдиним, хто тоді одразу ж підтримав і зрозумів моє рішення, незважаючи на порушену домовленість. Сказав, що я правий, на 100%.

З Динамо він перебрався до Ізраїлю, в Маккабі, пограв там, потім грав у Ворсклі, а потім ... Потім він зробив абсолютно несподівану кар'єру юриста, адвоката, спростовуючи поширену думку про те, що футболісти на таке не здатні.

Життя розводило нас у різні країни та міста, але однозначно ми завжди були раді бачити один одного. Така юність як була у нас – це кровний зв'язок на все життя, але розуміється це все набагато пізніше, звичайно.

Два роки тому була зустріч однокласників – начебто в іншому житті. Він написав мені у травні. Повідомив, що він уже в армії. Я не очікував, звичайно. Серьога Баланчук, і раптом – армія. Переписувалися дві години. Про що – не знаю. Про все. Про те, що відбувається. Про війну. Про людей. Про життя.

Вчора вдень повідомили, що Серьога загинув. Потрапив під обстріл під Бахмутом. Досі не можу повірити, що його більше немає. Герої не вмирають…", – написав Ващук у Instagram.

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Нагадаємо, Сергій Баланчук займався в одному класі разом із Владиславом Ващуком, Олександром Шовковським, Сергієм Федоровим. На початку 1992 дебютував за Динамо-2. За основу киян Сергій зіграв чотири матчі. Також виступав за Маккабі Хайфа, полтавську Ворсклу та харківський Металіст. У складі молодіжної збірної України Сергій зіграв два поєдинки.

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