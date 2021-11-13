"Ця інформація – нісенітниця": власник українського клубу спростував чутки про зняття з УПЛ

Раніше ми писали, що Пересоляк не фінансуватиме клуб через невдалі результати Минаю.

Власник закарпатського клубу заявив, що не планує відмовлятися від Минаю.

"Зарплата мала бути після перемоги над Маріуполем, але перемоги не було, тому… Жарт, звичайно. Ми розуміємо, що у нас є зобов'язання перед футболістами, працівниками клубу. Ми їх виконували і виконуватимемо. Вся інформація, яка була у ЗМІ, — нісенітниця, на жаль, вони тиражують необґрунтовану та неперевірену інформацію.

Чи маємо заборгованість? Є — ми маємо хороші результати нашим уболівальникам. От і все. Читав навіть, що Минай припиняє своє існування. Все це неправда. Минай був і буде", – цитує Пересоляка пресслужба клубу.