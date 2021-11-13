"Эта информация – чушь": владелец украинского клуба опроверг слухи о снятии с УПЛ

Ранее мы писали, что Пересоляк не будет финансировать клуб из-за неудачных результатов Миная.

Владелец закарпатского клуба заявил, что не планирует отказываться от Миная.

"Зарплата должна была быть после победы над Мариуполем, но победы не было, поэтому… Шутка, конечно. Мы понимаем, что у нас есть обязательства перед футболистами, работниками клуба. Мы их выполняли и будем выполнять. Вся информация, которая была в СМИ, — чушь. К сожалению, они тиражируют необоснованную и непроверенную информацию.

Есть ли у нас задолженность? Есть — мы должны хорошие результаты нашим болельщикам. Вот и все. Читал даже, что Минай прекращает свое существование. Все это неправда. Минай был и будет", — цитирует Пересоляка пресс-служба клуба.