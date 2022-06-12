Екс-гравця Борусії заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини на віллі

Футболіст Штутгарта Атакан Каразор є підозрюваним у справі про зґвалтування 18-річної іспанки

Атакан Каразор влип у серйозні неприємності / Фото: Getty Images

Спортсмени часто стають об'єктами для публічних звинувачень сексуального характеру. У середині травня у в'язницю за зґвалтування сіл чемпіон світу з дартсу Тед Хенкі.

Тепер серйозні проблеми з'явилися у захисника німецького Штутгарта Атакана Каразора. Як повідомляє видання Periódico de Ibiza, футболіста звинувачують у примусі до статевого акту 18-річної дівчини.

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Згідно з інформацією жертви, вона зазнала зґвалтування в Іспанії на одній із вілл. Дівчина стверджує, що футболіст та його друг змусили її до сексу.

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Після цього вона звернулася до лікарні та тепер очікує на передачу до суду медичного ув'язнення. Поліція заарештувала чоловіків без права на внесення застави. Сам Атакан заперечує свою провину.

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Зазначимо, що 25-річний Каразор розпочинав у другій команді дортмундської Боруссії, після чого пограв за Хольштайн Кіль та перейшов у Штутгарт. Минулого сезону він провів за "швабів" 25 матчів, відзначившись одним асистом.