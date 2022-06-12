Экс-игрока Боруссии арестовали по подозрению в изнасиловании девушки на вилле

Футболист Штутгарта Атакан Каразор является подозреваемым в деле об изнасиловании 18-летней испанки

Атакан Каразор влип в серьезные неприятности / Фото: Getty Images

Спортсмены часто становятся объектами для публичных обвинений сексуального характера. В середине мая в тюрьму за изнасилование сел чемпион мира по дартсу Тед Хэнки.

Теперь же серьезные проблемы появились у защитника немецкого Штутгарта Атакана Каразора. Как сообщает издание Periódico de Ibiza, футболиста обвиняют в принуждении к половому акту 18-летней девушки.

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Согласно информации жертвы, она подверглась изнасилованию в Испании на одной из вилл. Девушка утверждает, что футболист и его друг принудили ее к сексу.

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После этого она обратилась в больницу и теперь ожидает передачу в суд медицинского заключения. Полиция арестовала мужчин без права внесения залога. Сам Атакан отрицает свою вину.

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Отметим, что 25-летний Каразор начинал во второй команде дортмундской Боруссии, после чего поиграл за Хольштайн Киль и перешел в Штутгарт. В прошлом сезоне он провел за "швабов" 25 матчей, отметившись одним ассистом.