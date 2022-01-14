Дженоа знущається з Шеви: українцю підсунули ще одного сумнівного новачка

Дженоа орендував до кінця сезону у Роми 19-річного вінгера Ріккардо Калафіорі. З таким "посиленням" Андрій Шевченко ненадовго затримається у команді

Ріккардо Калафьйорі став гравцем команді Шевченка / Фото: Getty Images, REUTERS

Керівництво Дженоа лякає Андрія Шевченка звільненням, але свої обов'язки виконувати не поспішає. Шеві обіцяли посилення, а купують якихось зелених резервістів.

Калафіорі цього сезону провів на полі всього 429 хвилин – це менше п'яти повних матчів. При цьому половина з них – це Ліга конференцій.

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"Ми щасливі, що з нами такий молодий та талановитий гравець, як Калафіорі, який допоможе нам своїми якостями", – прокоментував трансфер гендиректор клубу Йоганнес Спортс.

Сам Шева про поповнення поки що не висловився.

Шевченко поки що не відреагував на посилення складу / Фото: Twitter

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19-річний Калафіорі став п'ятим зимовим новачком Дженоа після Келвіна Йебоа, Сільвана Хефті, Хоана Васкеса та Лео Естігора.

Але навряд це ті гравці, які допоможуть Дженоа вийти на новий рівень і зберегти місце в Серії А.

Під керівництвом Шевченка Дженоа провів уже 11 матчів, але здобув лише одну перемогу – над Салернітаною у Кубку Італії.

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У чемпіонаті Італії "грифони" під керівництвом українці лише тричі зіграли внічию, опустившись на останній рядок у турнірній таблиці.

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