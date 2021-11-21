Який розгром! В УПЛ – нова третя сила

За результатами 15-го туру чемпіонату України на третю сходинку, обійшовши Зорю та Дніпро-1, вийшла Ворскла, яка розгромила на своєму полі Маріуполь
Ворскла розгромила Маріуполь / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"
У 15-му турі УПЛ Ворскла у більшості розгромила вдома Маріуполь 5:1.
Героєм матчу став люксембурзький півзахисник полтавців Олів'є Тілль, який зробив гольовий дубль та віддав дві результативні передачі.
ВІДЕО ГОЛОВ ТІЛЛЯ
Отже, Тілль набрав 15 очок за системою гол+пас – 8 м'ячів та 7 асистів – і вийшов на перший рядок за цим показником в УПЛ, випередивши дніпрянина Артема Довбика (10 голів та 2 передачі).
Зазначимо, що Маріуполь із 60-ї хвилини грав у меншості через вилучення Петермана.
Проте саме у меншості азовці забили свій єдиний м'яч у ворота Ворскли.
Ворскла – Маріуполь – 5:1
Голи: О.Тілль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 – Топалов, 62
Вилучення: Петерман (60, Маріуполь)
Завдяки цій перемозі Ворскла вийшла на третій рядок в УПЛ. У неї стільки ж очок, як і у Дніпра-1, але краща – загальна різниця м'ячів.
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15
12
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41
8
33
38
Забиті
41
Пропущені
8
Різниця
33
Результати останніх матчів:
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40
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Забиті
40
Пропущені
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Різниця
32
Результати останніх матчів:
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Забиті
28
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Забиті
15
Пропущені
13
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Результати останніх матчів:
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6
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21
Забиті
17
Пропущені
21
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
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Н
П
8
14
5
4
5
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-3
19
Забиті
12
Пропущені
15
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
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Н
В
В
Н
9
14
6
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Забиті
16
Пропущені
22
Різниця
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Результати останніх матчів:
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В
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4
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13
20
-7
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Забиті
13
Пропущені
20
Різниця
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Результати останніх матчів:
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8
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-12
13
Забиті
11
Пропущені
23
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
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П
В
Н
П
12
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3
2
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8
21
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11
Забиті
8
Пропущені
21
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
П
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В
13
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17
35
-18
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Забиті
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Пропущені
35
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-18
Результати останніх матчів:
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Н
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Забиті
11
Пропущені
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Результати останніх матчів:
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-12
Результати останніх матчів:
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18
Пропущені
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Результати останніх матчів:
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