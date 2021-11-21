Який розгром! В УПЛ – нова третя сила

За результатами 15-го туру чемпіонату України на третю сходинку, обійшовши Зорю та Дніпро-1, вийшла Ворскла, яка розгромила на своєму полі Маріуполь

Ворскла розгромила Маріуполь / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

У 15-му турі УПЛ Ворскла у більшості розгромила вдома Маріуполь 5:1.

Героєм матчу став люксембурзький півзахисник полтавців Олів'є Тілль, який зробив гольовий дубль та віддав дві результативні передачі.

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ВІДЕО ГОЛОВ ТІЛЛЯ

Отже, Тілль набрав 15 очок за системою гол+пас – 8 м'ячів та 7 асистів – і вийшов на перший рядок за цим показником в УПЛ, випередивши дніпрянина Артема Довбика (10 голів та 2 передачі).

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Зазначимо, що Маріуполь із 60-ї хвилини грав у меншості через вилучення Петермана.

Проте саме у меншості азовці забили свій єдиний м'яч у ворота Ворскли.

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Ворскла – Маріуполь – 5:1

Голи: О.Тілль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 – Топалов, 62

Вилучення: Петерман (60, Маріуполь)

Завдяки цій перемозі Ворскла вийшла на третій рядок в УПЛ. У неї стільки ж очок, як і у Дніпра-1, але краща – загальна різниця м'ячів.