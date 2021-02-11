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"Динамо" згодне відпустити Русина до Польщі

11 лютого, 13:38

Олег Люлька Олег Люлька

Але тільки на умовах оренди – з подальшим поверненням гравця до Києва

На форварда "Динамо" Назарія Русина, який після яскравого орендного спалаху в "Зорі" ніяк не може реалізуватися в київському клубі, знайшовся покупець в Польщі. Придбати 22-річного нападника бажає варшавська "Легія".

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Як повідомляє "ТаТоТаке", "Динамо" готове відпустити Русина, але тільки на умовах оренди – з подальшим поверненням гравця до Києва.

Назарій Русин

Назарій Русин / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Відзначимо, що Русин – не єдиний гравець "Динамо", який цікавий гранду польського футболу. Як ми писали раніше, також до "Легії" може перебратися Артем Шабанов.

Що стосується Русина, то в період перебування Мірчі Луческу на посаді головного тренера "Динамо" у Назарія нічого не клеїться. На початку нинішнього сезону, ледь одружившись, Русин захворів на COVID-19.

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Назарій Русин з дружиною і дитям

Назарій Русин з дружиною і дитям / Фото: Instagram

А коли нападник повернувся в стрій після коронавірусу, на нього чекала нова проблема. У листопаді Русин зламав ключицю під час двусторонки і тільки днями, на закордонних зборах, повернувся до основного складу команди.

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При цьому з результативністю нападників в "Динамо" ситуація просто критична. На зборах форварди Луческу не забили жодного м'яча. Крім Русина, на вістрі грали Бесєдін, Супряга і Ванат.

Дивіться, як Русин забивав за "Зорю"

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