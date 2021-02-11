"Динамо" согласно отпустить Русина в Польшу

Но только на правах аренды – с дальнейшим возвращением игрока в Киев

На форварда "Динамо" Назария Русина, который после яркой арендной вспышки в "Заре" никак не может реализоваться в киевском клубе, нашелся покупатель в Польше. Приобрести 22-летнего нападающего желает варшавская "Легия".

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Как сообщает "ТаТоТаке", "Динамо" готово отпустить Русина, но только на правах аренды – с дальнейшим возвращением игрока в Киев.

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что Русин – не единственный игрок "Динамо", который интересен гранду польского футбола. Как мы писали ранее, также в "Легию" может перебраться Артем Шабанов.

Что касается Русина, то в период пребывания Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо" у Назария ничего не клеится. В начале нынешнего сезона, едва женившись, Русин заболел COVID-19.

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Назарий Русин с женой и ребенком / Фото: Instagram

А когда нападающий вернулся в строй после коронавируса, его ждала новая проблема. В ноябре Русин сломал ключицу во время двусторонки и только на днях, на заграничных сборах, вернулся в основной состав команды.

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При этом с результативностью нападающих в "Динамо" ситуация просто аховая. На сборах форварды Луческу не забили ни одного мяча. Помимо Русина, на острие играли Беседин, Супряга и Ванат.

Смотрите, как Русин забивал за "Зарю"

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