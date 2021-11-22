Вслід за Майклом Джексоном. Український боксер приймає процедури, що продовжують життя!

Іван Редкач не відстає від модних тенденцій і вдається до різних способів, які дозволяють тримати тіло у прекрасній фізичній формі. Один із прийомів швидко привести себе до ладу – кріопроцедури
"Відновлення після бою",- підписав світлину спортсмен у своєму Instagram
Варто відзначити, що в спортивній медицині кріопроцедури використовуються для лікування і реабілітації гострих спортивних травм, підтримки фізичної форми та підготовці спортсмена до змагань.
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Нагадаємо, що у свій час Майкл Джексон також вдавався до різних способів продовження життя.
Відтак, придбав кислородну капсулу за 100 тисяч доларів у якій міг проводити по декілька годин на день. Кислород мав допомогти уповільнити ріст нових клітин і тим самим призупинити процес старіння. Однак чуда не сталось і співак помер 51-му році життя.
Схоже український спортсмен вирішив дати шанс чудодійним процедурам.
Нагадаємо, що боксер уже достатньо часу проживає в США і зовсім нещодавно оголосив незвичайний конкурс для своїх підписників, призом за який стане новенький Mercedes-Benz.
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