Вслід за Майклом Джексоном. Український боксер приймає процедури, що продовжують життя!

Найепатажніший вітчизняний боксер ретельно слідкує за своїм здоровям та регулярно відвідує кріокамеру

Іван Редкач приймає кріопроцедури

Іван Редкач не відстає від модних тенденцій і вдається до різних способів, які дозволяють тримати тіло у прекрасній фізичній формі. Один із прийомів швидко привести себе до ладу – кріопроцедури

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"Відновлення після бою",- підписав світлину спортсмен у своєму Instagram

Варто відзначити, що в спортивній медицині кріопроцедури використовуються для лікування і реабілітації гострих спортивних травм, підтримки фізичної форми та підготовці спортсмена до змагань.

"Худну. Стало холодно!",- ділиться враженнями спортсмен

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"Після трьох тренувань"

"Найкраще місце для відновлення!",- зізнається Іван Редкач

Нагадаємо, що у свій час Майкл Джексон також вдавався до різних способів продовження життя.

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Відтак, придбав кислородну капсулу за 100 тисяч доларів у якій міг проводити по декілька годин на день. Кислород мав допомогти уповільнити ріст нових клітин і тим самим призупинити процес старіння. Однак чуда не сталось і співак помер 51-му році життя.

Схоже український спортсмен вирішив дати шанс чудодійним процедурам.

Нагадаємо, що боксер уже достатньо часу проживає в США і зовсім нещодавно оголосив незвичайний конкурс для своїх підписників, призом за який стане новенький Mercedes-Benz.