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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Спорт – це корупція, це несправедливо"! Усик здивував своєю заявою

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
29 листопада, 14:53
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Відомий український боксер виклав у мережі доволі загадковий фрагмент розмови про хабарі у світі спорту
Олександр Усик - відомий український боксер
Олександр Усик - відомий український боксер

Олександр Усик вирішив заінтригувати своїх фанатів і поділився невеличкою частиною своєї розмови із інкогніто:

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"Не програв, але руку підняли не мені. Все...Значить я програв.

Я приїхав додому, знову сказав, що спорт – це корупція, це несправедливо, життя несправедливе і знову пішов...",- емоційно висловився Олександр у своєму Instagram.

Розповідь Усика обірвалась на досить цікавому моменті. Деталей щодо контексту сказаного боксер поки що не розголошує.

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Усик і його золота обновка
Усик і його золота обновка / Фото: Instagram

На відео чітко видно, що навпроти боксера – співрозмовник, а на столі лежить традиційна атрибутика журналіста – записник, телефон та ручка.

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Можемо тільки припустити, що зовсім скоро з'явиться гаряче інтерв'ю із усіма подробицями спортивної кар'єри Олександра.

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Нагадаємо, що зійтися віч-на-віч з Олександром Усиком ризикнув Назрі Рагімов, який на 40 кілограмів легший за супертяжа.

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