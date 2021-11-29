"Спорт – это коррупция, это несправедливо"! Усик удивил своим заявлением

Александр Усик решил заинтриговать своих фанатов и поделился небольшой частью своего разговора с инкогнито:
"Не проиграл, но руку подняли не мне. Все...Значит, я проиграл.
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Я приехал домой, снова сказал, что спорт – это коррупция, это несправедливо, жизнь несправедлива и снова ушел...",- эмоционально выразился Александр в своем Instagram.
Рассказ Усика оборвался на довольно интересном моменте. Деталей по поводу контекста сказанного, боксер пока не разглашает.
На видео хорошо видно, что напротив боксера – собеседник, а на столе лежит традиционная атрибутика журналиста – блокнот, телефон и ручка.
Можем только предположить, что совсем скоро появится горячее интервью со всеми подробностями спортивной карьеры Александра.
Напомним, что сойтись лицом к лицу с Александром Усиком рискнул Назри Рагимов, который на 40 килограммов легче супертяжа.