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Це тобі не Кличко: Ф'юрі передали послання від Усика

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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25 січня, 10:04
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За словами промоутера Олександра Красюка, поєдинок з Олександром Усиком буде найважчим у кар'єрі Тайсона Ф'юрі – складнішим, ніж із Володимиром Кличком
Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик готовий уже навесні побитися з Тайсоном Ф'юрі замість Ентоні Джошуа.

За словами промоутера українця Олександра Красюка, переговори про це вже тривають.

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При цьому Усик анітрохи не боїться Ф'юрі.

"Теоретично бій з Ф'юрі може виявитися складнішим для Усика, ніж з Джошуа. Але якщо подивитися на поєдинки Фюрі за останні п'ять років, то я скажу, що все залежить від того, наскільки добре він готовий. Якщо взяти останній бій Тайсона з Вайлдером, то його боксерські навички були не на найвищому рівні. Ф'юрі не показав особливої роботи ніг, техніки, стратегії. Він бився як воїн, як спартанець, але там було мало боксу", – сказав Красюк каналу Boxing Social.

Колаж – "Сьогодні"
Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, matchroomboxing

"Ви можете згадати переможний для Ф'юрі бій з Володимиром Кличком 2015-го. Ймовірно, це був один із найкращих виступів Тайсона з точки зору техніки, тактики, стратегії бою, і він перебоксував Володимира".

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі
Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

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"Це людина настрою та мотивації. І якщо Ф'юрі буде добре мотивований і готовий, то він може створити Усику певні проблеми.

Але Тайсон ніколи не бився з таким боксером як Усик. Ніколи. І це буде найбільший виклик для британця", – додав Красюк.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Нагадаємо, Ф'юрі є чемпіоном світу у суперважкій вазі за версією WBC, Усик – володар титулів WBA, WBO та IBF.

Щоб їхній бій за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті відбувся вже навесні, убік мають відійти Ділліан Вайт та Ентоні Джошуа. Гроші для цього, за останніми даними, готові запропонувати на Близькому Сході.

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