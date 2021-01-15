13 правил, які змінили світ! Як учитель фізкультури придумав баскетбол

130 років тому взимку відбулася подія, яка в індустрію розваг додала один з наймасовіших видів спорту – баскетбол.

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Джеймс Нейсміт викладав анатомію і фізкультуру в коледжі Спрінгфілда (штат Массачусетс). Взимку уроки проходили в залі і студентам були не до душі нудні гімнастичні вправи. Ламаючи голову, як урізноманітнити заняття, Нейсміту на очі попалися кошики для фруктів. Еврика! Він швидко прикріпив їх в різних кінцях залу, поділив студентів на дві команди і запропонував закидати м'яч у кошики.

Той самий спортзал в коледжі

Містер і місіс Нейсміт обговорюють нюанси нової гри

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Так з'явився баскетбол – з англійської basket + ball (корзина + м'яч). Це було в грудні 1891-го. А 15 січня 1892 року Джеймс Нейсміт опублікував перші 13 правил баскетболу.

13 правил баскетболу Джеймса Нейсміта

М'яч може бути кинутий в будь-якому напрямку однією чи двома руками. По м'ячу можна бити однієї чи двома руками в будь-якому напрямку, але у жодному разі кулаком. Гравець не може бігати з м'ячем. Гравець повинен кинути м'яч з тієї точки, в якій він його піймав, виключення робиться для гравця що біжить на великій швидкості. М'яч потрібно тримати кистями. Не можна використовувати для утримання м'яча передпліччя і тіло. У будь-якому випадку не допускаються удари, захоплення, утримання і штовхання супротивника. Перше порушення цього правила будь-яким гравцем повинно фіксуватися як фол; другий фол дискваліфікує його, поки не буде забитий наступний м'яч, і якщо був очевидний намір травмувати гравця – то дискваліфікація на всю гру. При цьому не дозволяється замінювати дискваліфікованого гравця. Удар по м'ячу кулаком – порушення пунктів правил 2 і 4, покарання описане в пункті 5. Якщо будь-яка зі сторін робить три фоли підряд, то фіксується гол для її противника (це означає, що за цей час противник не повинен зробити жодного фолу). Гол зараховується, якщо кинутий або який відскочив від підлоги м'яч потрапляє в корзину і залишається там. Гравцям, що захищаються, не дозволяється торкатися м'яча або кошика в момент кидка. Якщо м'яч торкається краю і противники переміщають корзину, то зараховується гол. Якщо м'яч іде за межі майданчика, то він повинен бути вкинутий на поле першим, що торкнувся його гравцем. У разі суперечки вкинути м'яч в поле повинен суддя. Гравцеві дозволяється утримувати м'яч п'ять секунд. Якщо він утримує його довше, то м'яч віддається супротивнику. Якщо будь-яка зі сторін намагається затягувати час, суддя повинен дати їм фол. Суддя повинен стежити за діями гравців і за фолами, а також повідомляти рефері про три скоєні поспіль фоли. Він наділяється владою дискваліфікувати гравців згідно правилу 5. Рефері повинен стежити за м'ячем і визначати, коли м'яч знаходиться в грі (в межах майданчика) і коли іде в аут (за межі майданчика), яка зі сторін повинна володіти м'ячем. Гра складається з двох половин по 15 хвилин кожна з перервою в 5 хвилин між ними. Команда, що закинула більше м'ячів за цей період часу, є переможцем.

Хто найкрутіший в баскетболі?

Баскетбольна ліга світу №1 – НБА, куди входять команди з США і Канади. Найтитулованіші клуби – "Міннеаполіс / Лос-Анджелес Лейкерс" і "Бостон Селтікс", які ставали чемпіонами по 17 разів.

Найбільше перемог на чемпіонатах світу:

5 – США і Югославія (чоловіки)

10 – США (жінки)

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Найбільше перемог на Олімпійських іграх:

15 – США (чоловіки)

8 – США (жінки)

Найбільше перемог у чемпіонаті України:

10 – "Будівельник" Київ (чоловіки)

9 – "Динамо" Київ, "Козачка" Запоріжжя (жінки)

"Будівельник" / Фото: БК "Будівельник"

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