13 правил, які змінили світ! Як учитель фізкультури придумав баскетбол

130 років тому взимку відбулася подія, яка в індустрію розваг додала один з наймасовіших видів спорту – баскетбол.
Джеймс Нейсміт викладав анатомію і фізкультуру в коледжі Спрінгфілда (штат Массачусетс). Взимку уроки проходили в залі і студентам були не до душі нудні гімнастичні вправи. Ламаючи голову, як урізноманітнити заняття, Нейсміту на очі попалися кошики для фруктів. Еврика! Він швидко прикріпив їх в різних кінцях залу, поділив студентів на дві команди і запропонував закидати м'яч у кошики.
Той самий спортзал в коледжі
Містер і місіс Нейсміт обговорюють нюанси нової гри
Так з'явився баскетбол – з англійської basket + ball (корзина + м'яч). Це було в грудні 1891-го. А 15 січня 1892 року Джеймс Нейсміт опублікував перші 13 правил баскетболу.
13 правил баскетболу Джеймса Нейсміта
- М'яч може бути кинутий в будь-якому напрямку однією чи двома руками.
- По м'ячу можна бити однієї чи двома руками в будь-якому напрямку, але у жодному разі кулаком.
- Гравець не може бігати з м'ячем. Гравець повинен кинути м'яч з тієї точки, в якій він його піймав, виключення робиться для гравця що біжить на великій швидкості.
- М'яч потрібно тримати кистями. Не можна використовувати для утримання м'яча передпліччя і тіло.
- У будь-якому випадку не допускаються удари, захоплення, утримання і штовхання супротивника. Перше порушення цього правила будь-яким гравцем повинно фіксуватися як фол; другий фол дискваліфікує його, поки не буде забитий наступний м'яч, і якщо був очевидний намір травмувати гравця – то дискваліфікація на всю гру. При цьому не дозволяється замінювати дискваліфікованого гравця.
- Удар по м'ячу кулаком – порушення пунктів правил 2 і 4, покарання описане в пункті 5.
- Якщо будь-яка зі сторін робить три фоли підряд, то фіксується гол для її противника (це означає, що за цей час противник не повинен зробити жодного фолу).
- Гол зараховується, якщо кинутий або який відскочив від підлоги м'яч потрапляє в корзину і залишається там. Гравцям, що захищаються, не дозволяється торкатися м'яча або кошика в момент кидка. Якщо м'яч торкається краю і противники переміщають корзину, то зараховується гол.
- Якщо м'яч іде за межі майданчика, то він повинен бути вкинутий на поле першим, що торкнувся його гравцем. У разі суперечки вкинути м'яч в поле повинен суддя. Гравцеві дозволяється утримувати м'яч п'ять секунд. Якщо він утримує його довше, то м'яч віддається супротивнику. Якщо будь-яка зі сторін намагається затягувати час, суддя повинен дати їм фол.
- Суддя повинен стежити за діями гравців і за фолами, а також повідомляти рефері про три скоєні поспіль фоли. Він наділяється владою дискваліфікувати гравців згідно правилу 5.
- Рефері повинен стежити за м'ячем і визначати, коли м'яч знаходиться в грі (в межах майданчика) і коли іде в аут (за межі майданчика), яка зі сторін повинна володіти м'ячем.
- Гра складається з двох половин по 15 хвилин кожна з перервою в 5 хвилин між ними.
- Команда, що закинула більше м'ячів за цей період часу, є переможцем.
Хто найкрутіший в баскетболі?
Баскетбольна ліга світу №1 – НБА, куди входять команди з США і Канади. Найтитулованіші клуби – "Міннеаполіс / Лос-Анджелес Лейкерс" і "Бостон Селтікс", які ставали чемпіонами по 17 разів.
Найбільше перемог на чемпіонатах світу:
- 5 – США і Югославія (чоловіки)
- 10 – США (жінки)
Найбільше перемог на Олімпійських іграх:
- 15 – США (чоловіки)
- 8 – США (жінки)
Найбільше перемог у чемпіонаті України:
- 10 – "Будівельник" Київ (чоловіки)
- 9 – "Динамо" Київ, "Козачка" Запоріжжя (жінки)
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк