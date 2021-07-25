Олимпийская чемпионка Афин Елена Костевич в Токио осталась с деревом

Олимпийская чемпионка 2004 года Елена Костевич остановилась в шаге от пьедестала Олимпиады-2020 в пулевой стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров

Елена Костевич остановилась в шаге от медали / Фото: Reuters

Украинка стала седьмой в квалификации, набрав 577 баллов. В финале Елена соперничала с китаянкой Цзян Рансинь за третье место, но в итоге уступила почти два очка, набрав 197,6 балла, а у китаянки после четвертого этапа было 199,4. Напомним, вчера Павел Коростылев стал четвертым в мужской стрельбе.

Золотая медаль досталась спортсменке из команды РОК Виталине Бацарашкиной, серебро у Антоанеты Костадиновой из Болгарии, бронза – у Цзян Рансинь.

Стрельба из пистолета, 10м:

Виталина Бацарашкина (РОК) – 240,3 (олимпийский рекорд)

Антоанета Костадинова (Болгария) – 239,4

Цзян Рансинь (Китай) – 218

Отметим, Костевич продолжает участие в Играх в Токио и уже 29 июля будет бороться за выход в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.

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