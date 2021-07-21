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Футболистка Бразилии сыграла на 7-й Олимпиаде: посмотрите, как она изменилась за 25 лет

Елена Павлова Елена Павлова
21 июля, 23:02
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43-летняя полузащитница Сан-Паулу Формига сыграла в первом туре в Токио-2020 против сборной Китая и вписала свое имя в историю Игр
Формига сыграла против Китая уже на седьмой Олимпиаде
Формига сыграла против Китая уже на седьмой Олимпиаде / Фото: Getty Images

Футболистка сборной Бразилии Формига установила новый олимпийский рекорд в женском футболе. Она приняла участие уже в седьмых Олимпийских играх подряд.

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В первом туре женского футбольного турнира в Токио-2020 43-летняя Формига сыграла против сборной Китая. Матч завершился разгромной победой южно-американок и рекордом полузащитницы Сан-Паулу. Также Формига стала самой возрастной участницей Олимпийских игр в своем виде спорта.

Впервые женский футбол был представлен на Играх в 1996 году, и с тех пор Формига участвовала в каждом турнире. В 2004 и 2008 годах полузащитница выиграла серебряные медали ОИ. С момента ее дебюта на Олимпиаде же прошло 25 лет.

Отметим, что только 31 спортсмен, если считать с 1896 года, принимал участие в семи или более Олимпийских Играх. Рекорд принадлежит канадцу Иану Миллару, в активе которого 10 Олимпиад. Он выступал на соревнованиях по конному спорту с 1972 по 2012 год.

Ранее украинка провела экскурсию по Олимпийской деревне в Токио.

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