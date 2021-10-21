Проломил череп за сигарету: пятикратный чемпион Украины по карате чуть не убил блогера

Блогер Алексей Остаповский после корпоратива подошел к неизвестной компании попросить сигарету и едва не лишился жизни. В избиении он обвиняет титулованного спортсмена

Алексей Остаповский едва не умер после удара каратиста

О том роковом дне Остаповский рассказал в видео на своей странице в Instagram. По словам блогера, он вместе с друзьями и коллегами отдыхал в караоке.

"3 октября меня чуть не убили на улице‼️ В видео я рассказываю об инциденте, из-за которого сейчас у меня нет части черепа и я не являюсь полноценным человеком", – написал под видео блогер.

Около пяти утра они вышли на улицу, но обнаружили, что у них закончились сигареты. Остаповский подошел к компании возле такси с просьбой поделится сигаретами, но уже спустя минуту лежал без сознания.

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Когда его друзья подбежали к потерпевшем, неизвестная компания заявляла, что он был пьян и сам упал. Но видео с камер наблюдения продемонстрировало совсем другую картину.

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Один из мужчин, стоявший за спиной у потерпевшего, неожиданно нанес ему удар в голову. После этого Остаповский упал на асфальт и потерял сознание.

В результате удара и падения на асфальт у Алексея образовалась гематома, для ее удаления сделали трепанацию. Он остался без части черепа, через месяц ему поставят титановую пластину.

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"Виновника этого происшествия зовут Черниенко Антон Александрович. Пятикратный чемпион Украины по карате. Сейчас работает на должности главного консультанта в секретариате Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности", – продолжает пострадавший.

По словам Остаповского, прямо сейчас он пытается повлиять на ход расследования уголовного производства, чтобы избежать наказания, используя свою должность и возможные связи с депутатами Украины, которые входят в комитет по правоохранительной деятельности, а многие из них являются бывшими сотрудниками правоохранительной системы.