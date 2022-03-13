Наша гордость! Украина – вторая в общем зачете Паралимпиады-2022

В Пекине завершились Паралимпийские игры. Они стали триумфальными для сборной Украины.
В общекомандном зачете Украина заняла второе место! На счету наших спортсменов 29 медалей – 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Это лучший результат украинских паралимпийцев за всю историю.
Последнее золото в копилку нашей команды принесли сегодня лыжники – Дмитрий Суярко, Григорий Вовчинский, Василий Кравчук и Анатолий Ковалевский. Они стали чемпионами Игр-2022 в эстафете.
Далее по теме
Медальный зачет Паралимпиды-2022:
Вот как Украина выступала на предыдущих Играх:
Пхенчхан-2018
- 6. Украина – 7, 7, 8 (22)
Сочи-2014
- 4. Украина – 5, 9, 11 (25)
Ванкувер-2010
- 5. Украина – 5, 8, 6 (19)
Турин-2006
- 3. Украина – 7, 9, 9 (25)
Солт-Лейк-Сити-2002
- 18. Украина – 0, 6, 6 (12)
Нагано-1998
- 14. Украина – 3, 2, 4 (9)
Смотрите также: Патриотическое обращение к защитникам Украины от паралимпийцев из Пекина