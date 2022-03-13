Наша гордость! Украина – вторая в общем зачете Паралимпиады-2022

Наши спортсмены завоевали рекордные 29 медалей на Играх в Пекине-2022 и финишировали вторыми после сборной Китая

Последние золотые медали Игр уехали в Украину / Фото: REUTERS

В Пекине завершились Паралимпийские игры. Они стали триумфальными для сборной Украины.

В общекомандном зачете Украина заняла второе место! На счету наших спортсменов 29 медалей – 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Это лучший результат украинских паралимпийцев за всю историю.

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Последнее золото в копилку нашей команды принесли сегодня лыжники – Дмитрий Суярко, Григорий Вовчинский, Василий Кравчук и Анатолий Ковалевский. Они стали чемпионами Игр-2022 в эстафете.

Медальный зачет Паралимпиды-2022:

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Вот как Украина выступала на предыдущих Играх:

Пхенчхан-2018

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6. Украина – 7, 7, 8 (22)

Сочи-2014

4. Украина – 5, 9, 11 (25)

Ванкувер-2010

5. Украина – 5, 8, 6 (19)

Турин-2006

3. Украина – 7, 9, 9 (25)

Солт-Лейк-Сити-2002

18. Украина – 0, 6, 6 (12)

Нагано-1998

14. Украина – 3, 2, 4 (9)

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