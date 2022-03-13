Наша гордість! Україна – друга у загальному заліку Паралімпіади-2022

Наші спортсмени вибороли рекордні 29 медалей на Іграх у Пекіні-2022 і фінішували другими після збірної Китаю

Останні золоті медалі Ігор поїхали в Україну / Фото: REUTERS

У Пекіні завершилися Паралімпійські ігри. Вони стали тріумфальними для збірної України.

У загальнокомандному заліку Україна посіла друге місце! На рахунку наших спортсменів 29 медалей – 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Це найкращий результат українських паралімпійців за всю історію.

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Останнє золото у скарбничку нашої команди принесли сьогодні лижники – Дмитро Суярко, Григорій Вовчинський, Василь Кравчук та Анатолій Ковалевський. Вони стали чемпіонами Ігор-2022 в естафеті.

Медальний залік Паралімпіади-2022:

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Ось як Україна виступала на попередніх Іграх:

Пхенчхан-2018

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6. Україна – 7, 7, 8 (22)

Сочі-2014

4. Україна – 5, 9, 11 (25)

Ванкувер-2010

5. Україна – 5, 8, 6 (19)

Турин-2006

3. Україна – 7, 9, 9 (25)

Солт-Лейк-Сіті-2002

18. Україна – 0, 6, 6 (12)

Нагано-1998

14. Україна – 3, 2, 4 (9)

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