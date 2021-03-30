Bellator впервые опубликовал рейтинг бойцов. Украинец Амосов – на втором месте!

Наш боец надеется в ближайшее время получить титульный бой

Промоушен по смешанным единоборствам Bellator впервые опубликовал рейтинг бойцов организации. Лидером вне зависимости от весовой категории является бразилец Патрисио Фрейре. Следом за ним располагаются россиянин Вадим Немков и нидерландец Гегард Мусаси.

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В женском рейтинге лидирует знаменитая Крис Киборг. Второе место занимает Джулиана Веласкес, а на третьем – американка Илима-Лей Макфарлейн.

Украинец Ярослав Амосов занимает второе место в рейтинге полусреднего веса. Выше него располагается только британец Майкл Пэйдж. Чемпионом же в этой весовой категории является бразилец Дуглас Лима.

После своей предыдущей победы в ноябре прошлого года над Логаном Сторли Ярослав Амосов признался, что ждет чемпионского боя. На его счету 25 побед и ни единого поражения в MMA.

Ярослав Амосов – о победе над Сторли и развитии ММА в Украине

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