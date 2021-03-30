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Bellator вперше опублікував рейтинг бійців. Українець Амосов – на другому місці!

30 березня, 08:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Наш боєць сподівається найближчим часом отримати титульний бій

Промоушен зі змішаних єдиноборств Bellator вперше опублікував рейтинг бійців організації. Лідером незалежно від вагової категорії є бразилець Патрісіо Фрейре. Слідом за ним розташовуються росіянин Вадим Немков і нідерландець Гегард Мусасі.

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У жіночому рейтингу лідирує знаменита Кріс Кіборг. Друге місце займає Джуліана Веласкес, а на третьому – американка Іліму-Лей Макфарлейн.

Українець Ярослав Амосов займає друге місце в рейтингу напівсередньої ваги. Вище нього розташовується тільки британець Майкл Пейдж. Чемпіоном же в цій ваговій категорії є бразилець Дуглас Ліма.

Після своєї попередньої перемоги в листопаді минулого року над Логаном Сторлі Ярослав Амосов зізнався, що чекає чемпіонського бою. На його рахунку 25 перемог і жодної поразки в MMA.

Ярослав Амосов – про перемогу над Сторлі і розвиток ММА в Україні
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змішані єдиноборства Bellator Ярослав Амосов

Джерело: Сегодня|Спорт

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