"Ювентус" – "Рома": онлайн центрального матча тура в чемпионате Италии

В субботу, 6 февраля, пройдет центральный матч 21-го тура чемпионата Италии: "Ювентус" на домашнем стадионе в Турине примет "Рому". Матч начнется в 19:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН "ЮВЕНТУС" – "РОМА"

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Команды располагаются по соседству в турнирной таблице – "Рома" идет на третьем месте и на один балл опережает "Ювентус", но у туринцев есть еще матч в запасе. На пятки им наступает "Наполи", отстающий от "Юве" всего на два балла. В отчетном туре неаполитанцы играют с "Дженоа" и вполне могут заработать три балла.

В первом круге команды разошлись боевой ничьей 2:2. Тогда команду Андреа Пирло от поражения спас дубль Криштиану Роналду, а у римлян два мяча на свой счет записал Джордан Верету. Кстати, чуть более года назад "Ювентус" еще Маурицио Сарри обыгрывал "Рому" Паулу Фонсеки в Кубке Италии.

Команды синхронно выиграли два предыдущих матча, а перед этим потерпели поражение. К слову, на счету туринцев только два поражения в текущем сезоне, но команда Пирло шесть раз делила очки со своими соперниками. Кстати, посредине недели "Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

Смотрите, как "Ювентус" и "Рома" играли в предыдущем туре:

"Ювентус" до сих пор не может рассчитывать на Родриго Бентанкура, Пауло Дибалу, Франко Исраэля, а участие Аарона Рэмзи под вопросом. У "Ромы" в лазарете находятся Николо Дзаньоло, Стефан Эль-Шаарави, Педро и Крисс Смоллинг, а Лоренцо Пеллегрини перебрал желтых карточек и пропускает встречу из-за дисквалификации. Также мы писали, что звезда "Ромы" наказан за конфликт с Фонсекой и может сбежать к Ярмоленко.

Букмекеры о матче "Ювентус" – "Рома":

Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом матча: коэффициент на победу Андреа Пирло – 1.74, на ничью – 4.34, на победу "Ромы" – 4.74.

Где смотреть матч "Ювентус" – "Рома":

Матч "Ювентус" – "Рома" в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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