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Полиция нашла 200 000 евро в коробке с едой: скандальная отставка президента клуба

5 февраля, 15:42

Елена Павлова Елена Павлова

Марчелло Кьянчи попал под расследование после обыска машины

Президент итальянского футбольного клуба "Новара", выступающего в Серии С, Марчелло Кьянчи подал в отставку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport,полиция задержала 50-летнего функционера и обнаружила в его машине конверт с очень крупной суммой денег – там оказались 200 тысяч евро. Ранее президент клуба проиграл пари и остался без волос.

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В Италии Кьянчи был остановлен дорожной полицией, а при обыске автомобиля у него нашли конверт с деньгами, который был спрятан на дне коробки с едой. Растерянный функционер не смог толком объяснить, откуда взял такую сумму. После этого полиция начала расследование, а деньги конфисковала.

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Итальянец тут же покинул пост главы клуба, которым руководил с 2019 года. А пресс-служба "Новары" отметила, что найденные в машине президента деньги не имеют никакого отношения к клубу и являются личным делом Кьянчи. На данный момент в группе А Серии С "Новара" занимает 15 строчку, имея после 22 туров 5 побед, 8 ничьих и 9 поражений.

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"Новара"/Фото novaracalcio.com

"Новара"/Фото novaracalcio.com

Ранее мы сообщали, что президент футбольного клуба продал игрока не в ту команду.

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деньги отставка расследование чемпионат Италии президент клуба
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