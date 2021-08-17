Выйдет ли Шахтер в групповой раунд Лиги чемпионов? Букмекеры дали ответ

Донецкая команда – аутсайдер в борьбе с Монако за выход в основную сетку главного турнира Европы

Роберто Де Дзерби остался последний шаг, чтобы вывести Шахтер в группу ЛЧ / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2021/2022. Соперником донецкой команды станет французский Монако. Онлайн-трансляция матча Монако – Шахтер пройдет у нас на сайте.

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Поединок пройдет в Монако на стадионе "Луи II". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Тем временем, букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

По мнению экспертов, фаворитом матча является Монако. Коэффициент на триумф подопечных Ковача составляет 1.68. Для сравнения на победу дончан коэффициент 5.10, на ничью – 4.05. Что же касается выхода в групповой раунд, то тут также больше шансов у Монако – 1.57 против 2.51 на Шахтер.

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Донецкая команда успешно стартовала в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби дважды одолела Генк в 3 раунде квалификации с одинаковым счетом (2:1). Теперь же до выхода в группу остался один шаг.

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Соперник в раунде плей-офф выпал непростой. Монако стал бронзовым призером Лиги 1 в прошлом сезоне, а в нынешнем уже успел уверенно пройти в квалификации Спарту (2:0 и 3:1).

Этим летом команда Нико Ковача не сильно изменилась. Из потерь можно отметить разве что уход Балло-Туре в Милан, а их трансферов на вход выделяется покупка игрока сборной Нидерландов Мирона Боаду, а также аренда кипера Баварии Александера Нюбеля.

Монегаски уже успели отыграть два тура в новом сезоне чемпионата Франции. Вышло не очень удачно. После домашней ничьи с Нантом (1:1) подопечные Ковача уступили на выезде Лорьяну (0:1).

Состав Шахтера на игру против Монако:

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История встреч. Шахтер и Монако провели два очных матча в далеком 1979 году. Тогда команды встретились в 1 раунде Кубка УЕФА и обменялись домашними победами (2:1 в Донецке и 2:0 в Монако). Дальше прошли монегаски.

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет канал MEGOGO Футбол 1. Старт прямой трансляции – в 20:25.