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В ФИФА быстро нашли замену Украине после отказа ехать на ЧМ в Россию

Александр Трикиша Александр Трикиша
6 июля, 20:45
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В списке участников чемпионата мира по пляжному футболу произошли изменения. Вместо Украины, которая отказалась ехать в Россию, на турнире сыграет Швейцария
Сборная Украины по пляжному футболу не едет на ЧМ в Россию
Сборная Украины по пляжному футболу не едет на ЧМ в Россию / Фото: УАФ

Сборная Швейцарии заменит команду Украины на чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в России с 21 по 29 августа. Наша команда отказалась от участия в турнире из-за агрессии РФ.

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"Национальная сборная Украины по пляжному футболу обеспечила себе квалификацию на чемпионат мира, заняв второе место на недавнем европейском отборочном турнире. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, ставшая пятой командой по итогам отбора", – сообщает официальный канал Российского футбольного союза в Telegram.

Добавим, что не далее как в апреле в Москве на чемпионате Европы успешно выступила сборная Украины по тяжелой атлетике. При этом украинский штангист Дмитрий Чумак, став чемпионом, взорвал соцсети и разозлил россиян, опубликовав в Instagram строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком" и приложив к ним фото горящей Красной площади.

В апреле Чумак зажег в Москве
В апреле Чумак зажег в Москве / Фото: Getty Images, Instagram

Правда, уже в июне украинского штангиста-поджигателя Кремля Дмитрия Чумака Международная федерация тяжелой атлетики отлучила от спорта за допинг, в чем многие усмотрели "руку Москвы".

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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