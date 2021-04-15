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Сборная Украины по футзалу – в финальной части Евро

15 апреля, 08:24

Олег Люлька Олег Люлька

За медали турнира наша команда поспорит с начале следующего года в Нидерландах. На пяти предыдущих чемпионатах украинцы неизменно выбывали в 1/4 финала

Сборная Украины по футзалу стала участником финальной части чемпионата Европы-2022. Об этом со ссылкой на УЕФА сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Футзалисты Украины попали на Евро, несмотря на нерешенную судьбу матча со сборной Албанией, который должен был состояться в Запорожье 11 апреля. Напомним, албанцы не смогли прилететь в Украину, так как их не выпустили из своей страны из-за карантинных ограничений. Ожидается, что Албании присудят техническое поражение.

Украинцы гарантировали себе второе место в группе. По регламенту, шесть лучших вторых мест выходят на чемпионат Европы напрямую, еще две сыграют стыковые матчи. Украина стала как раз 6-й в рейтинге лучших команд, финишировавших вторыми.

Сборная Украины по футзалу

Сборная Украины по футзалу / Фото: УАФ

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На Евро-2022 вышли Нидерланды (хозяева турнира), Хорватия, Украина, Россия, Грузия, Азербайджан, Словакия, Босния и Герцеговина, Казахстан, Испания, Словения, Италия, Финляндия, Португалия, Польша.

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Беларусь и Сербия в ноябре сыграют стыковые матчи.

Финальная часть Евро пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года в нидерландских Амстердаме и Гронингене.

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Отметим, что Украина дважды в своей истории завоевывала "серебро" футзального Евро, а на пяти предыдущих турнирах неизменно вылетала в 1/4 финала.

Смотрите, как Украина ранее разгромила Данию 8:2

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