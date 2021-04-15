Збірна України з футзалу – у фінальній частині Євро

За медалі турніру наша команда посперечається з початку наступного року в Нідерландах. На п'яти попередніх чемпіонатах українці незмінно вибували в 1/4 фіналу

Збірна України з футзалу стала учасником фінальної частини чемпіонату Європи-2022. Про це з посиланням на УЄФА повідомив офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Футзалісти України потрапили на Євро, не дивлячись на невирішену долю матчу зі збірною Албанією, який мав відбутися в Запоріжжі 11 квітня. Нагадаємо, албанці не змогли прилетіти до України, оскільки їх не випустили зі своєї країни через карантинні обмеження. Очікується, що Албанії присудять технічну поразку.

Українці гарантували собі друге місце в групі. За регламентом, шість найкращих других місць виходять на чемпіонат Європи безпосередньо, ще дві команди зіграють стикові матчі. Україна стала саме шостою в рейтингу найкращих команд, що фінішували другими.

/ Фото: УАФ

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На Євро-2022 вийшли Нідерланди (господарі турніру), Хорватія, Україна, Росія, Грузія, Азербайджан, Словаччина, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Іспанія, Словенія, Італія, Фінляндія, Португалія, Польща.

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Білорусь і Сербія в листопаді зіграють стикові матчі.

Фінальна частина Євро відбудеться з 9 січня по 6 лютого 2022 року в нідерландських Амстердамі і Гронінгені.

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Відзначимо, що Україна двічі в своїй історії виборювала "срібло" футзального Євро, а на п'яти попередніх турнірах незмінно вилітала в 1/4 фіналу.

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