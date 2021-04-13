Північна Ірландія – Україна: останній крок на шляху до жіночого Євро-2022

Сьогодні в Белфасті жіноча збірна України проведе вирішальний матч у відборі на Євро-2022. У матчі-відповіді плей-оф раунду команда Наталії Зінченко зіграє з Північною Ірландією. У домашній зустрічі кваліфікації "синьо-жовті" поступилися ірландкам 1:2 і тепер повинні перемагати британок на виїзді і забивати мінімум два м'ячі.
Читайте також: Що п'ють футболістки збірної України: одкровення Зінченко
Дивіться, як жіноча збірна України прилетіла до Белфаста
Історія зустрічей
До 2021 року суперниці зустрічалися двічі, але обидва поєдинки були товариськими і завершилися перемогою України – 3:1, 4:0, а найкращим бомбардиром цих матчів є Дарина Апанащенко, яка тричі вразила ворота британської команди. Вона ж забила єдиний гол нашої збірної в першій зустрічі плей-оф.
Україна – Північна Ірландія / Фото: УАФ
Що говорили перед матчем
"Ми зробимо висновки, час виправити помилки є. Похибки в обороні призвели до двох пропущених голів. За великим рахунком, суперниці більше нічого біля наших воріт не створили. Але у нас не вийшло продемонструвати ефективність в атаці. Будемо намагатися виправити ситуацію", – цитує Зінченко сайт УАФ
Тренування збірної України на стадіоні "Сів'ю" в Белфасті
Де дивитись
Трансляцію матчу буде здійснювати телеканал BBC Two NI.
Що прогнозують букмекери
Аналітики букмекерських контор в цьому матчі вважають фаворитами збірну України – на її перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 1.93, на виграш господинь – 3.75, на нічию – 3.35. Але при цьому на Євро, швидше за все, проб'ється Північна Ірландія – 1.39 на її прохід, а на поїздку "синьо-жовтих" на ЧЄ-2022 – 2.85.
Україна на Євро
Українська команда лише раз виступала на континентальній першості. Було це у 2009 році. Наші дівчата поступилися Нідерландам – 0:2, Данії – 1:2 і обіграли Фінляндію – 1:0. Але це не дозволило вийти з групи.
/ Фото: УАФ
Збірні, які вже кваліфікувалися на Євро-2022: Англія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Бельгія, Ісландія, Іспанія, Фінляндія, Австрія, Італія.
Євро в Англії проходитиме в період з 6-го по 31 липня 2022 року.
Дивіться огляд першого матчу Україна – Північна Ірландія
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк