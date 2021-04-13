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Северная Ирландия – Украина: последний шаг на пути к женскому Евро-2022

13 апреля, 15:48

Елена Павлова Елена Павлова

Все про ответный поединок Северная Ирландия – Украина в отборе к женскому чемпионату Европы-2022, который пройдет 13 апреля в Белфасте на стадионе Сивью

Сегодня в Белфасте женская сборная Украины проведет решающий матч в отборе на Евро-2022. В ответном поединке плей-офф раунда команда Натальи Зинченко сыграет с Северной Ирландией. В домашней встрече квалификации "сине-желтые" уступили ирландкам 1:2 и теперь должны побеждать британок на выезде и забивать минимум два мяча.

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Смотрите, как женская сборная Украины прилетела в Белфаст

История встреч

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До 2021 года соперницы встречались дважды, но оба поединка были товарищескими и завершились победой Украины – 3:1, 4:0, а лучшим бомбардиром этих матчей является Дарья Апанащенко, которая трижды поразила ворота британской команды. Она же забила единственный гол нашей сборной в первой встрече плей-офф.

Украина – Северная Ирландия

Украина – Северная Ирландия / Фото: УАФ

Что говорили перед матчем

"Мы сделаем выводы, время исправить ошибки есть. Погрешности в обороне привели к двум пропущенным голам. По большому счету, соперницы больше ничего у наших ворот не создали. Но у нас не получилось продемонстрировать эффективность в атаке. Будем стараться исправить ситуацию", – цитирует Зинченко сайт УАФ

Тренировка сборной Украины на стадионе "Сивью" в Белфасте

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Где смотреть

Трансляцию матча будет осуществлять телеканал BBC Two NI.

Что прогнозируют букмекеры

Аналитики букмекерских контор в этом матче считают фаворитами сборную Украины – на ее победу принимают ставки с коэффициентом 1.93, на выигрыш хозяек – 3.75, на ничью – 3.35. Но при этом на Евро, скорее всего, пробьется Северная Ирландия – 1.39 на ее проход, а на поездку "сине-желтых" на ЧЕ-2022 – 2.85.

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Украина на Евро

Украинская команда лишь раз выступала на континентальном первенстве. Было это в 2009 году. Наши девушки уступили Нидерландам – 0:2, Дании – 1:2 и обыграли Финляндию – 1:0. Но это не позволило выйти из группы.

/ Фото: УАФ

Сборные, которые уже квалифицировались на Евро-2022: Англия, Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Бельгия, Исландия, Испания, Финляндия, Австрия, Италия.

Евро в Англии будет проходить в период с 6-го по 31 июля 2022 года.

Смотрите обзор первого матча Украина – Северная Ирландия

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