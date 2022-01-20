Реальный стыд! Звездный украинец заступился за российских женщин

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко пристыдил московский клуб ЦСКА за унижение женщин в ролике о турецком новичке Языджи

ЦСКА досталось от Калиниченко за презентацию Языджи / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший полузащитник московского Спартака и сборной Украины Максим Калиниченко высмеял российский футбольный клуб ЦСКА за презентацию турецкого новичка команды Юсуфа Языджи из Лилля.

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В видеоролике, опубликованном в соцсетях ЦСКА, аккаунт этого клуба в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". "5 минут, я уже в пути!" – отвечает футболист.

"Если кому-то непонятно, почему этот "пост" для меня за гранью добра и зла, объясню на пальцах. Если для вас это всего лишь "кринжовенько" и не более, то для меня это является унизительным", – написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

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