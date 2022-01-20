Реальный стыд! Звездный украинец заступился за российских женщин

Бывший полузащитник московского Спартака и сборной Украины Максим Калиниченко высмеял российский футбольный клуб ЦСКА за презентацию турецкого новичка команды Юсуфа Языджи из Лилля.
Читайте также: И не возвращайся! Агент Милевского уехал работать в Россию
В видеоролике, опубликованном в соцсетях ЦСКА, аккаунт этого клуба в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". "5 минут, я уже в пути!" – отвечает футболист.
Далее по теме
"Если кому-то непонятно, почему этот "пост" для меня за гранью добра и зла, объясню на пальцах. Если для вас это всего лишь "кринжовенько" и не более, то для меня это является унизительным", – написал Калиниченко в своем телеграм-канале.
"И если вашу женщину при вас зовут "Наташя, гоу-гоу", а вам всего лишь "кринжовенько", то у меня для вас плохие новости. И если вы готовы терпеть такой унизительный образ женщины не только на "выезде", а еще и укрепляете этот образ внутри страны, тогда у меня нет вопросов. Повторюсь, называть своих женщин так уничижительно – это стыд реальный, а не "испанский". Хорошо, хватило ума быстро убрать и извиниться… Ужас!" – добавил по этому поводу украинец Калиниченко, много лет проживающий в Москве.