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Реальный стыд! Звездный украинец заступился за российских женщин

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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20 января, 10:06
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Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко пристыдил московский клуб ЦСКА за унижение женщин в ролике о турецком новичке Языджи
ЦСКА досталось от Калиниченко за презентацию Языджи
ЦСКА досталось от Калиниченко за презентацию Языджи / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший полузащитник московского Спартака и сборной Украины Максим Калиниченко высмеял российский футбольный клуб ЦСКА за презентацию турецкого новичка команды Юсуфа Языджи из Лилля.

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В видеоролике, опубликованном в соцсетях ЦСКА, аккаунт этого клуба в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". "5 минут, я уже в пути!" – отвечает футболист.

"Если кому-то непонятно, почему этот "пост" для меня за гранью добра и зла, объясню на пальцах. Если для вас это всего лишь "кринжовенько" и не более, то для меня это является унизительным", – написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

Максим Калиниченко
Максим Калиниченко / Фото: Twitter

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"И если вашу женщину при вас зовут "Наташя, гоу-гоу", а вам всего лишь "кринжовенько", то у меня для вас плохие новости. И если вы готовы терпеть такой унизительный образ женщины не только на "выезде", а еще и укрепляете этот образ внутри страны, тогда у меня нет вопросов. Повторюсь, называть своих женщин так уничижительно – это стыд реальный, а не "испанский". Хорошо, хватило ума быстро убрать и извиниться… Ужас!" – добавил по этому поводу украинец Калиниченко, много лет проживающий в Москве.

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