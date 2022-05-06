Пробухал все бабки? Милевский попрошайничал в Киеве во время войны

Экс-форвард сборной Украины опозорился в столице. Он с друзьями требовали бесплатный суп, который предназначался нуждающимся

Астафьева рассказала как Милевский просил бесплатный суп / Фото: Коллаж: Сегодня

Артем Милевский не покинул Украину во время войны. Экс-футболист остался в столице и занимался волонтерской деятельностью, о чем сам сообщал в своих социальных сетях.

Милевский помогает киевлянам / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Но спустя некоторое время реалиями жизни Милевского в Киеве во время войны рассказала модель и певица Даша Астафьева. О откровенно позорном случае она рассказала ютуб-каналу ISLND TV. Артем вместе со своими друзьями заявились в один из ресторанов, который раздавал бесплатные обеды на нуждающихся, и требовал там бесплатную еду.

"Милевский остался в Киеве, но с ним произошло столкновение, он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал, мол, знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить? Эти деньги мы тратим на закупку продуктов. То есть он забрал у детей из Охматдита или у военных этих шесть порций и требует: "Дайте мне суп!" Я уже не сдержалась, вышла и говорю: "Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить суп со своими друзьями, с которыми ты отдыхал ночью". Мне очень стыдно за таких людей, которые не могут справиться с собой и своими друзьями. При том, что многие украинцы, которые не могут воевать физически, уходят и защищают нас… А от них по перегару слышно, насколько человеку не до войны и солидарности", - заявила Даша Астафьева.

Алиев и Милевский сыграли в футбол в Киеве / Фото: Instagram aliev_sasha8

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Артем Милевский вместе со своим другом Александром Алиевым, после отступления рашистских войск с территории Киевской области, сыграли в товарищеском матче на киевской Оболони.