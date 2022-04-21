Ничья на родине Луческу. Игроки Динамо впервые не забили, но порадовали детей

Киевский клуб в Румынии провел третий поединок в рамках тура Match for peace. Голов болельщики не увидели

Динамовцы сыграли благотворительный матч и посетили украинских беженцем в Румынии / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевская команда продолжает благотворительный тур в поддержку украинцев. Очередным соперником подопечных Луческу стал румынский ЧФР Клуж. Перед матчем наставник Динамо лично раздавал билеты на поединок всем желающим в центре города Клуж-Напока.

Матч ознаменовался большим количеством перформансов: на трибунах было немало украинцев, которые активно поддерживали киевлян сине-желтыми флагами. Также перед фанатами выступили звезды нашего шоу-бизнеса – Go_A, Руслана, The Hardkiss и DOROFEEVA.

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Но вот футболисты порадовать забитыми мячами не смогли. Матч завершился вничью 0:0.

Пожалуй одним из главных событий в Румынии стал визит игроков Динамо в центр для украинских беженцев.

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Динамо посетило центр беженцев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо посетило центр беженцев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамовцы передали руководству школы, принявшей и обучающей украинских детей, клубные футболки с автографами, а всем присутствующим вручили билеты на сегодняшний матч, которые были заранее выкуплены для наших соотечественников.

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Динамовцы посетили центр для беженцев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Все желающие получили автографы от футболистов и тренеров, а также смогли сфотографироваться со своими кумирами.