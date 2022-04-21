Нічиї на батьківщині Луческу. Гравці Динамо вперше не забили, але порадували дітей

Київська команда продовжує благодійний тур на підтримку українців. Ще одним суперником підопічних Луческу став румунський ЧФР Клуж. Перед матчем наставник "Динамо" особисто роздавав квитки на поєдинок усім охочим у центрі міста Клуж-Напока.
Матч відзначився великою кількістю перформансів: на трибунах було чимало українців, котрі активно підтримували киян синьо-жовтими прапорами. Також перед фанатами виступили зірки нашого шоу-бізнесу – Go_A, Руслана, The Hardkiss та DOROFEEVA.
Але футболісти порадувати забитими м'ячами не змогли. Матч завершився внічию 0:0.
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Мабуть, однією з головних подій у Румунії став візит гравців Динамо до центру для українських біженців.
Динамівці передали керівництву школи, яка прийняла та навчала українських дітей, клубні футболки з автографами, а всім присутнім вручили квитки на сьогоднішній матч, які були заздалегідь викуплені для наших співвітчизників.
Усі охочі отримали автографи від футболістів та тренерів, а також змогли сфотографуватися зі своїми кумирами.