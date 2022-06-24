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Море, пальмы и семья. Лунин наслаждается отпуском в "городе счастья"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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24 июня, 08:39
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Вратарь мадридского Реала и сборной Украины проводит летний отпуск в кругу семьи на побережье Средиземного моря
Андрей Лунин решил провести отпуск в Испании
Андрей Лунин решил провести отпуск в Испании / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне июньских матчей сборной Украины супруга Андрея Лунина Анастасия подарила ему сына. 23 июня самому младшему Лунину исполнилось ровно месяц.

Семейная пара решила отметить эту дату прогулкой на испанском побережье Средиземного моря. Андрей Лунин поделился с фолловерами фотографией семейной идиллии.

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"Месяц нашего маленького чуда. Любим тебя очень сильно", – написал Лунин в Instagram.

Поклонники украинского вратаря определили место, где проводит отпуск Лунин. Пара выбрала для отдыха курортный испанский город Вильяхойоса – "город счастья" в переводе с валенсийского языка.

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Напомним, в прошлом сезоне Лунин провел четыре матча за Реал – по два в чемпионате Испании и Кубке страны. Но несмотря на статус дублера Куртуа, украинец не собирается менять клубную прописку.

Андрей Лунин сделал важный месседж всему миру
Андрей Лунин сделал важный месседж всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня

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