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Футболисты провели протест против долгов по зарплате прямо на поле: что выдумали

1 мая, 12:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Румынские футболисты оригинальным способом решили выбить долги с руководства клуба. Они простояли две минуты игры команды в чемпионате страны

Игроки румынского клуба Кэлэраши провели небольшой протест в начале матча портив Тимошоары. После стартового свистка игроки остались на своих местах и так простояли две минуты. Соперник в это время катал мяч на своей половине поля.

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Таким образом игроки Кэлэраши пытались обратить внимание руководства на многомесячную задолженность по зарплате, сообщил в Twitter журналист Эмануэль Рошу.

Ранее мы писали, что в Румынии тренера уволили за то, что он вывел команду на первое место в чемпионате. Руководство команды из третьего дивизиона не рассчитывало повышаться в классе.

А перед этим случился и вовсе невероятный курьез. Румынский клуб 1 апреля в шутку уволил тренера, а тот поверил и не явился на работу. В итоге руководству пришлось искать нового наставника.

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