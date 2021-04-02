Румынский клуб 1 апреля в шутку уволил тренера, а тот поверил и не явился на работу

Никогда не шутите с главным тренером

Клуб третьей лиги Румынии Индустрия Гальда де Жос 1 апреля решил разыграть главного тренера команды Стефан Фогороси и объявил о его увольнении. Руководство клуба попросило местный сайт написать об увольнении тренера.

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Коуч шутку не понял и действительно покинул клуб. Фогороси не явился на сегодняшнюю тренировку и завтра не будет присутствовать на тренерской лавке в матче против Цугира, сообщил журналист Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.

Ранее мы писали, что гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео). В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча.

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