Фанаты одели футболистов в подгузники за неудачные результаты

Отличная мотивация для улучшения своей игры

Болельщики румынского "Рапида" оригинально отреагировали на неудачи своего любимого клуба. После двух поражений подряд фанаты явились на клубную базу, где оставили футболистам "послание".

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Фанаты разместили портреты игроков основного состава, прицепив к ним подгузники и призвав футболистов не "гадить" во время встреч, сообщает Sportbox.

В 2016 году "Рапид" объявил о банкротстве, а теперь пытается вернуться в элиту румынского футбола. Клуб уже прошел путь с пятой лиги до второй, однако последние неудачи поставили под сомнение выход в высший дивизион уже по итогам текущего чемпионата. На данный момент "Рапид" занимает 11-е место.

Ранее мы писали, что гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео). В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча.

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